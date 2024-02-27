Врач Шиндряева перечислила продукты, которые могут вызвать головную боль

20:05, 27 февраля 2024, ПАИ

Продукты, которые могут спровоцировать головную боль, перечислила врач-невролог, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева, её слова приводит «АиФ».

Мигрень могут вызвать напитки с содержанием кофеина (чай, кофе), поскольку они снижают уровень гидратации организма. Похожим образом действует алкоголь. Кровеносные сосуды расширяет шоколад из-за содержания бета-фенилэтиламина. Ветчина, колбасы и сыры работают так же, но из-за глутамата натрия и оксида азота.

При этом врач отметила, что при признаках мигрени не стоит сразу же от всего отказываться. Постепенно убирая данные продукты из рациона, можно понять, что именно вызывает недомогание.

Напомним, врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.