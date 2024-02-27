Псковский омбудсмен посетил выставку «Россия»

22:30, 27 февраля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с коллегами из Республики Коми Верой Железцовой и Санкт-Петербурга Светланой Агапитовой посетили выставку «Россия» на ВДНХ в преддверии всероссийского семинара-совещания региональных омбудсменов, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского омбудсмена.

По словам Дмитрия Шахова, после осмотра экспозиций мнение региональных омбудсменов было единым. «Такие выставки регионов в столице нашей Родины полезны и важны с точки зрения не только знакомства с социально-экономической жизнью каждого субъекта России, но и продвижения каждого региона для познавательного туризма в различных сферах, будь то культура или история, спорт или санаторно-курортные оздоровительные процедуры», – отметил он.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.