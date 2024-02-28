Ногу рабочего зажало на ферме в Бежаницком районе
Несчастный случай произошёл на молочно-товарной ферме в Бежаницком районе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
В то время как подсобный рабочий выполнял работу, его ногу зажало транспортёром системы навозоудаления.
Прибывшая скорая медицинская помощь зафиксировала у 62-летнего мужчины травматический шок и тяжёлую травму правого бедра.
Проводится расследование несчастного случая, заключили в инспекции.
Ранее сообщалось, что охранник умер на работе в Пскове. Кроме того, псковский рабочий получил перелом кисти после падения станка.
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