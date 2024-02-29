Псковский травматолог-ортопед удостоен «Народного признания» в номинации «Призвание»
Врач – травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев стал обладателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Призвание». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителя поздравили заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков.
«Очень приятна такая высокая оценка нашего труда. Хоть это награда и персональная, но в нашей работе успех – это залог всего коллектива. Спасибо Псковской областной клинической больнице, которая работает на благо жителей Псковской области», – отметил Андрей Устьянцев.
Также в финал премии в этой номинации вышли педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова, мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин и акушер, врач УЗИ, гинеколог из Себежского района Инна Луппо.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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