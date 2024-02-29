Псковский травматолог-ортопед удостоен «Народного признания» в номинации «Призвание»

19:50, 29 февраля 2024, ПАИ

Врач – травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев стал обладателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Призвание». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителя поздравили заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков.

«Очень приятна такая высокая оценка нашего труда. Хоть это награда и персональная, но в нашей работе успех – это залог всего коллектива. Спасибо Псковской областной клинической больнице, которая работает на благо жителей Псковской области», – отметил Андрей Устьянцев.

Также в финал премии в этой номинации вышли педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова, мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин и акушер, врач УЗИ, гинеколог из Себежского района Инна Луппо.