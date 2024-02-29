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Михаил Ведерников: Президент фундаментально определил стратегические цели развития страны

Президент России Владимир Путин фундаментально определил стратегические цели развития страны во время своего послания Федеральному Собранию, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников: «Президент фундаментально определил стратегические цели развития страны». Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Наш президент, как всегда, очень чётко и фундаментально определил и озвучил стратегические цели развития страны на ближайшие годы. Был большой блок посвящен безопасности, позиции России на международной арене», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, для Псковской области важен тот огромный пакет новых дополнительных мер поддержки жителей и экономики, подчеркнул глава региона.

«Я очень рад, что появляются новые национальные проекты, такие как «Семья», «Поддержка молодежи» – это для Псковской области крайне актуально. В частности, в рамках этого было озвучено решение о земском работнике культуры. Вы знаете, что есть земский учитель, и мы к миллиону федеральных денег добавляет свои полмиллиона. Ко всем этим решениям, которые озвучены, мы, безусловно, будем подключаться и предусматривать дополнительное финансирование из регионального бюджета. Наверное, одна из самых главных вещей, которая была озвучена, – то, что бюджетные кредиты будут списаны в размере 2/3. Для нас только по этому году более 4 млрд рублей, которые тоже можно будет предусмотреть на дополнительные цели», – заключил он.

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