Михаил Ведерников: Президент фундаментально определил стратегические цели развития страны

16:04, 29 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин фундаментально определил стратегические цели развития страны во время своего послания Федеральному Собранию, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

«Наш президент, как всегда, очень чётко и фундаментально определил и озвучил стратегические цели развития страны на ближайшие годы. Был большой блок посвящен безопасности, позиции России на международной арене», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, для Псковской области важен тот огромный пакет новых дополнительных мер поддержки жителей и экономики, подчеркнул глава региона.

«Я очень рад, что появляются новые национальные проекты, такие как «Семья», «Поддержка молодежи» – это для Псковской области крайне актуально. В частности, в рамках этого было озвучено решение о земском работнике культуры. Вы знаете, что есть земский учитель, и мы к миллиону федеральных денег добавляет свои полмиллиона. Ко всем этим решениям, которые озвучены, мы, безусловно, будем подключаться и предусматривать дополнительное финансирование из регионального бюджета. Наверное, одна из самых главных вещей, которая была озвучена, – то, что бюджетные кредиты будут списаны в размере 2/3. Для нас только по этому году более 4 млрд рублей, которые тоже можно будет предусмотреть на дополнительные цели», – заключил он.