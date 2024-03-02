Десятилетний победитель «Народное призвание – 2023»: Героем быть хорошо
Школьник из Плюссы Игорь Белов, спасший тонувшую девочку, поделился впечатлениями сразу после получения Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок».
«Когда я спасал девочку, то сначала не было никаких мыслей, а потом понял, что это был настоящий риск для жизни. Сначала я даже об этом никому не говорил, боялся, что меня мама наругает. А потом вечером пришла наша соседка и рассказала маме, что я спас девочку. Мама спросила: «Ты правда спас девочку?». Я сказал, что да. Потом меня наградили в Пскове и в Москве. Было немного волнительно, но всё прошло отлично. Героем быть хорошо», – рассказал Игорь Белов.
Напомним, что вместе с Игорем Беловым в номинации «Поступок» одержали победу школьники Артём Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов из Великих Лук, которые спасли тонущего рыбака.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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