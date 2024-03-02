Десятилетний победитель «Народное призвание – 2023»: Героем быть хорошо

12:55, 02 марта 2024, ПАИ

Школьник из Плюссы Игорь Белов, спасший тонувшую девочку, поделился впечатлениями сразу после получения Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок».

«Когда я спасал девочку, то сначала не было никаких мыслей, а потом понял, что это был настоящий риск для жизни. Сначала я даже об этом никому не говорил, боялся, что меня мама наругает. А потом вечером пришла наша соседка и рассказала маме, что я спас девочку. Мама спросила: «Ты правда спас девочку?». Я сказал, что да. Потом меня наградили в Пскове и в Москве. Было немного волнительно, но всё прошло отлично. Героем быть хорошо», – рассказал Игорь Белов.

Напомним, что вместе с Игорем Беловым в номинации «Поступок» одержали победу школьники Артём Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов из Великих Лук, которые спасли тонущего рыбака.