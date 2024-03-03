Победитель премии «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок»: Эта награда очень важна для меня

15:14, 03 марта 2024, ПАИ

Один из великолукских школьников, спасших тонущего рыбака, Илья Ленктис поделился впечатлениями сразу после получения Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок».

«Я волновался и не ожидал, что выиграю и будет так много голосов. Эта награда действительно очень важна для меня, она стала определённым стартом в моей жизни», – подчеркнул он.

Вместе с Ильёй Ленктисом в спасении рыбака принимали участие Артём Болдышев, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов.

Напомним, что вместе со школьники из Великих Лук победу также одержал школьник из Плюссы Игорь Белов, который спас тонувшую девочку.