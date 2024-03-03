Победитель премии «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок»: Эта награда очень важна для меня
Один из великолукских школьников, спасших тонущего рыбака, Илья Ленктис поделился впечатлениями сразу после получения Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок».
«Я волновался и не ожидал, что выиграю и будет так много голосов. Эта награда действительно очень важна для меня, она стала определённым стартом в моей жизни», – подчеркнул он.
Вместе с Ильёй Ленктисом в спасении рыбака принимали участие Артём Болдышев, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов.
Напомним, что вместе со школьники из Великих Лук победу также одержал школьник из Плюссы Игорь Белов, который спас тонувшую девочку.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Победитель премии «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок»: Эта награда очень важна для меня
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