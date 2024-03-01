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Общество

На международной выставке-форум «Россия» зафиксирован рекордный поток гостей 

Президент России Владимир Путин поручил продлить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля. Какое количество гостей привлекает выставка и о её рекордной посещаемости рассказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова в интервью ТАСС.

Со дня открытия выставку посетило уже 7 миллионов 472 тысячи человек, в ближайшие дни уже будет 8 миллионов, подчеркнула Наталья Виртуозова. По словам эксперта, вся прошлая неделя для выставки стала абсолютно рекордной. Во вторник была зафиксирована самая большая посещаемость в час – 25 тысяч.

Наталья Виртуозова также отметила, что самая большая цифра посещения зафиксирована в будние дни: на прошедшей неделе во вторник международную выставку-форум «Россия» посетило 125 тысяч человек. «Это очень большая цифра. Мы, конечно, связываем это с детскими каникулами в школах», – отметила гендиректор выставки.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

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