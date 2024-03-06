Дмитрий Яковлев – о «Народном признании»: Очень радостно, что в номинации «Инициатива» победил наш флагманский университет

Очень радостно, что в номинации «Инициатива» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» победителем стал ПсковГУ, заявил корреспонденту ПАИ врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.

«Думаю, что большинство людей слушало послание президента Владимира Владимировича Путина. Он выступил с такой инициативой, чтобы в России появился национальный проект «Молодёжь России». «Молодёжь России», уверен, станет одним из флагманских национальных проектов в нашей стране, потому что за молодёжью наше будущее. И очень радостно, что в номинации «Инициатива» победителем стал наш флагманский университет», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.