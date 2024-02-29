ПсковГУ получил «Народное признание» в номинации «Инициатива»

20:29, 29 февраля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет за организацию уникального международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Инициатива». Награду забрала проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Светлана Воднева. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Награду вручили победителям главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров и врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

«За молодёжью наше будущее. И очень отрадно, что победителем стал наш флагманский университет», – отметил Дмитрий Яковлев.

«Вы знаете, что в моём коллективе тысяча человек. При голосовании мы проявляли большую активность и сами с первого тура активно обсуждали каждого номинанта. В каждой номинации есть первый, а проигравших точно нет. Желаю, чтобы участники премии не останавливались и двигались дальше», – подчеркнул Егвений Панфёров.

Светлана Воднева в свою очередь поблагодарила всех участников премии. «Я смотрю в зал и вижу здесь везде наших студентов. Этот проект – работа всего нашего университета. Я поздравляю и благодарю своих коллег, дорогих студентов, благодарю нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и всё правительство региона. Я благодарю Росмолодёжь, которая поддержала нас с помощью гранта. Я благодарю всех, кто был на этом событии. Надеюсь, что эту традицию мы продолжим на следующий год», – сказала она.

Среди финалистов премии в данной номинации также оказались благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку» за многочисленные проекты, направленные на помощь детям и взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Великолукский механико-технологический колледж за реализацию проекта «Сушим СВОим», военно-исторический клуб «Моторы Победы» за реализацию проекта восстановления танка Т-38 образца 1936 года.