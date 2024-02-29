ПсковГУ получил «Народное признание» в номинации «Инициатива»
Псковский государственный университет за организацию уникального международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Инициатива». Награду забрала проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Светлана Воднева. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Награду вручили победителям главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров и врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.
«За молодёжью наше будущее. И очень отрадно, что победителем стал наш флагманский университет», – отметил Дмитрий Яковлев.
«Вы знаете, что в моём коллективе тысяча человек. При голосовании мы проявляли большую активность и сами с первого тура активно обсуждали каждого номинанта. В каждой номинации есть первый, а проигравших точно нет. Желаю, чтобы участники премии не останавливались и двигались дальше», – подчеркнул Егвений Панфёров.
Светлана Воднева в свою очередь поблагодарила всех участников премии. «Я смотрю в зал и вижу здесь везде наших студентов. Этот проект – работа всего нашего университета. Я поздравляю и благодарю своих коллег, дорогих студентов, благодарю нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и всё правительство региона. Я благодарю Росмолодёжь, которая поддержала нас с помощью гранта. Я благодарю всех, кто был на этом событии. Надеюсь, что эту традицию мы продолжим на следующий год», – сказала она.
Среди финалистов премии в данной номинации также оказались благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку» за многочисленные проекты, направленные на помощь детям и взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Великолукский механико-технологический колледж за реализацию проекта «Сушим СВОим», военно-исторический клуб «Моторы Победы» за реализацию проекта восстановления танка Т-38 образца 1936 года.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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