Порядка 700 человек собрал IX Сретенский бал в Пскове

20:56, 04 марта 2024, ПАИ

IX молодёжный Сретенский бал прошёл в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. В этом году мероприятие посетили порядка 700 человек из Пскова, Печор и Торошино, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Бал традиционно приурочен к празднику Сретенья Господня и Дню православной церкви. Он прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение камерного Псковского симфонического губернаторского оркестра участники исполняли сретенский вальс, кадриль, польку, па-де-катр, венгерку, гросфатер.

Завершили праздник торжественный полонез и бальные игры «Вальс с цветком».

Фотографии с мероприятия можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ по ссылке.