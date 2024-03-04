Порядка 700 человек собрал IX Сретенский бал в Пскове
IX молодёжный Сретенский бал прошёл в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. В этом году мероприятие посетили порядка 700 человек из Пскова, Печор и Торошино, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.
Бал традиционно приурочен к празднику Сретенья Господня и Дню православной церкви. Он прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение камерного Псковского симфонического губернаторского оркестра участники исполняли сретенский вальс, кадриль, польку, па-де-катр, венгерку, гросфатер.
Завершили праздник торжественный полонез и бальные игры «Вальс с цветком».
Фотографии с мероприятия можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ по ссылке.
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