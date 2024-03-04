ГУ МЧС России опубликовало видео подрывов льда на Великой в Пскове

21:09, 04 марта 2024, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало видео подрывов льда на Великой в своём Telegram-канале.

Напомним, ледяные заторы на Великой взорвали военные совместно с ГУ МЧС России сегодня, 4 марта.

Ранее сообщалось, что инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове отключат от электричества из-за паводков.