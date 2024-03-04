ГУ МЧС России опубликовало видео подрывов льда на Великой в Пскове
Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало видео подрывов льда на Великой в своём Telegram-канале.
Напомним, ледяные заторы на Великой взорвали военные совместно с ГУ МЧС России сегодня, 4 марта.
Ранее сообщалось, что инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове отключат от электричества из-за паводков.
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