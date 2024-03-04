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Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове отключат из-за паводков

Инсталляцию «Россия начинается здесь» на нижней набережной реки Великой в Пскове отключат от электричества из-за паводков, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове отключат из-за паводков. Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

По его словам, паводковая ситуация в Пскове пока спокойная: вода в Великой поднялась до отметки 211 сантиметров, что на полтора метра меньше неблагоприятного уровня.

«И тем не менее все ответственные службы готовы обеспечить безопасный пропуск ледохода, паводковых и талых вод. Горводоканалу поручил оперативно реагировать на вызовы граждан, связанные с подтоплением территорий, а также следить за состоянием открытых водостоков и водопропускных труб. Подрядчикам по содержанию дорог поставил задачу очистить лотковую часть и дождеприёмные колодцы, управляющим организациям – следить за состоянием крышек люков и своевременно сообщать о подтоплениях, комитету по делам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций – организовать мониторинг обстановки на водных объектах города и наладить взаимодействие с МЧС, УМВД и Гидрометцентром», – написал глава города.

Напомним, ранее на Великой под Псковом взорвали ледяные заторы. Также сообщалось, что паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась.

Кроме того, отмечалось, что в Пушкиногорском районе подтопило автомобильную дорогу регионального значения.

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