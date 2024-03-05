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Дорожники перенесли гнездо на трассе в сторону Пскова

Дорожники помогли семье аистов и перенесли гнездо птиц со старого дерева на новую опору в деревне Кузнецово в Лужском районе Ленинградской области на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники перенесли гнездо на трассе в сторону Пскова. Фото здесь и далее: Telegram-канал ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Это уже вторая подобная «операция», которая проводится в рамках капремонта федеральной трассы Р-23, отмечается в сообщении.

Места гнездования белых аистов, внесённых в Красный список Международного союза охраны природы, как находящихся под угрозой исчезновения, располагались на деревьях на 85-м и 95-м километрах дороги. Эти аисты также занесены в Красную книгу России, как вид, нуждающийся в особом внимании.

После того как специалисты обследовали гнездо, оказалось, что оно нежилое. Оно весило почти 200 килограммов. «Его бережно сняли со старого дерева и поставили на специально подготовленную новую металлическую опору с платформой рядом со старым местом. Прилёт птиц ожидается после 10 марта. Операция прошла успешно, а летом у прилетевших сюда аистов появились птенцы», – отмечается в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что около 80 птиц зимовали в аистином центре в Гдовском районе. Кроме того, сбежавшего из гдовского приюта аистёнка Прошу нашли живым.

О том, сколько жителей «Дома белого аиста» мигрировало на юг весной 2023 года, зачем каждого из его обитателей окольцовывают и кто даёт птицам прозвища, читайте здесь.

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