Дорожники перенесли гнездо на трассе в сторону Пскова

18:18, 05 марта 2024, ПАИ

Дорожники помогли семье аистов и перенесли гнездо птиц со старого дерева на новую опору в деревне Кузнецово в Лужском районе Ленинградской области на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Это уже вторая подобная «операция», которая проводится в рамках капремонта федеральной трассы Р-23, отмечается в сообщении.

Места гнездования белых аистов, внесённых в Красный список Международного союза охраны природы, как находящихся под угрозой исчезновения, располагались на деревьях на 85-м и 95-м километрах дороги. Эти аисты также занесены в Красную книгу России, как вид, нуждающийся в особом внимании.

После того как специалисты обследовали гнездо, оказалось, что оно нежилое. Оно весило почти 200 килограммов. «Его бережно сняли со старого дерева и поставили на специально подготовленную новую металлическую опору с платформой рядом со старым местом. Прилёт птиц ожидается после 10 марта. Операция прошла успешно, а летом у прилетевших сюда аистов появились птенцы», – отмечается в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что около 80 птиц зимовали в аистином центре в Гдовском районе. Кроме того, сбежавшего из гдовского приюта аистёнка Прошу нашли живым.

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