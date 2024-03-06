Около 20 машин колотых дров доставили семьям военных из Куньинского района
Около 20 машин колотых дров с начала текущего года доставили семьям военнослужащих из Куньинского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.
Дровами обеспечили за счёт спонсорской помощи лесопользователей.
«Спасибо всем, кто не остался в стороне и оказал помощь. Особые слова благодарности нашим дорожникам и всем неравнодушным землякам, кто принял участие в распиловке, расколке и доставке дров», – написал Олег Лебедев.
Ранее сообщалось, что ученики Печорской гимназии изготовили блиндажные свечи для участников СВО, а жители Усвятского района плетут маскировочные сети.
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