Около 20 машин колотых дров доставили семьям военных из Куньинского района

09:21, 06 марта 2024, ПАИ

Около 20 машин колотых дров с начала текущего года доставили семьям военнослужащих из Куньинского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Дровами обеспечили за счёт спонсорской помощи лесопользователей.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и оказал помощь. Особые слова благодарности нашим дорожникам и всем неравнодушным землякам, кто принял участие в распиловке, расколке и доставке дров», – написал Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что ученики Печорской гимназии изготовили блиндажные свечи для участников СВО, а жители Усвятского района плетут маскировочные сети.