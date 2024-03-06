Новый метод защиты сейф-пакетов с бюллетенями презентовал Игорь Сопов

14:51, 06 марта 2024, ПАИ

Новый метод защиты сейф-пакетов с избирательными бюллетенями представил председатель избирательной комиссии Псковской области на презентации модельного участка сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году Центральная избирательная комиссия передала в регионы специальные защитные марки, которые будут клеиться рядом с номером сейф-пакета. Отклеить такую марку, не повредив, невозможно.

Также председатель облизбиркома наглядно продемонстрировал надежность сейф-пакетов. «При попытке вскрыть сейф-пакет обязательно появится надпись «Сейф-пакет вскрыт» или «Сейф-пакет повреждён», – пояснил он.

При этом Игорь Сопов добавил, что инцидентов со сторонним вскрытием сейф-пакетов ни разу не происходило.