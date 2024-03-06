Новый метод защиты сейф-пакетов с бюллетенями презентовал Игорь Сопов
Новый метод защиты сейф-пакетов с избирательными бюллетенями представил председатель избирательной комиссии Псковской области на презентации модельного участка сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
В этом году Центральная избирательная комиссия передала в регионы специальные защитные марки, которые будут клеиться рядом с номером сейф-пакета. Отклеить такую марку, не повредив, невозможно.
Также председатель облизбиркома наглядно продемонстрировал надежность сейф-пакетов. «При попытке вскрыть сейф-пакет обязательно появится надпись «Сейф-пакет вскрыт» или «Сейф-пакет повреждён», – пояснил он.
При этом Игорь Сопов добавил, что инцидентов со сторонним вскрытием сейф-пакетов ни разу не происходило.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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