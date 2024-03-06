В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о городских «грудях»
В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о контрфорсе.
«Рассказываем, как укреплять и без того крепкое. Контрфорс – вертикальная опора (устой, поперечная стенка, выступ или ребро), усиливающая основную несущую конструкцию. Контрфорс необходим для усиления стены и зачастую примыкает к несущим стенам», - объяснили в музее.
Средневековые каменщики благодаря контрфорсам могли строить все более высокие здания. Росли потолки и залы, а внутренние колонны истончались и открывали новые пространства. Вынесенный вовне контрфорс и ведущий к нему аркбутан (соединительная арка) стали отличительными чертами готической архитектуры.
Но когда возводишь суровые защитные стены, не до художественных изысков. Необходимы только практичные решения. На фото массивные контрфорсы «груди города» – персей Псковского кремля:
Псковские крепостные стены из известняка строились без фундамента с расширением книзу, а затем при перестройках постоянно укреплялись и наращивали новые прикладки. До сих пор во многих местах тяжелые псковские стены поддерживаются такими контрфорсами.
Предыдущие публикации из этой серии посвящались рундуку, пряслам, архивольту и бегунцу.
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