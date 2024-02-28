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Общество

​В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о бегунце

​В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о бегунце.

Бегунец – горизонтальный узор из треугольных впадин на поверхности стены, попеременно обращенных острием то вниз, то вверх. Чтобы получить такой «елочный» узор, строители выкладывают ряды кирпичей под наклоном. На фото узор церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетове.

Часто бегунец сопровождает другой узор – поребрик. Его получают при выкладке кирпичей ребром наружу. Орнамент «поребрик – бегунец – поребрик» активно использовался при строительстве псковских церквей.

Предыдущие публикации из этой серии посвящались рундуку, пряслам и архивольту.

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