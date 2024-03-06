Почти три тысячи псковских семей получили сертификат на маткапитал

16:39, 06 марта 2024, ПАИ

Сертификаты на материнский капитал 2 950 жителям региона оформило отделение Социального фонда России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Сертификат на маткапитал выдают жителям без заявления от гражданина. Проактивный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале «Госуслуги».

«С момента старта государственной программы материнский капитал является одной из самых востребованных и существенных мер поддержки семей с детьми в регионе. Начиная с 2007 года по этой программе жителям области отделением фонда выплачено 15,8 миллиарда рублей. В общей сложности свыше 53 тысяч семей за это время оформили средства поддержки. При этом 61 % получателей маткапитала на сегодняшний день полностью им распорядились», – отметила управляющая ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Родители в Псковской области могут направить деньги на образование детей, на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью и на ежемесячную выплату на детей до трёх лет.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, предложил продлить в России программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Кроме того, возможности использования регионального материнского капитала расширили в Псковской области.