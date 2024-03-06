Пскович фиктивно зарегистрировал группу иностранцев

13:12, 07 марта 2024, ПАИ

Пскович фиктивно зарегистрировал группу иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с сентября 2023 года по февраль текущего года 45-летний мужчина незаконно прописал группу граждан Узбекистана. По месту регистрации они не проживали.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, житель Островского района фиктивно зарегистрировал гражданина другой страны, а житель Пыталовского района украл и продал автомобиль иностранца.