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Общество

Путеводитель от Ники Ганич о Псковской области планируют выпустить в мае

Подошли к концу съёмки туристического и гастрономического путеводителя «География на вкус» по Псковской области. Планируется, что путеводитель по региону выйдет в мае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках работы журналист посетила кафе и рестораны в регионе, а также производства, которые войдут в созданный сборник.

Когда Ника Ганич подводила итоги работы в области, она особо отметила псковские сидродельни. Тут сидр производится таким же традиционным натуральным способом, как и в Нормандии, подчеркнула она.

«Псковские яблоки обладают уникальными свойствами, в них содержатся необходимые для производства сидра танины, – подчеркнула Ника Ганич. – Псковские сидроделы экспериментируют, создают новые интересные сидровые напитки. Очень рада, что в Пскове будет проходить фестиваль сидра. С удовольствием приеду на него посмотреть».

Команда посетила несколько районов области, которые будут выступать в проекте в качестве отдельных кластеров. Каждый из них откроет описание достопримечательностей под авторством доктора исторических наук Александра Сидорова. Кроме того, тут же будут названы отели, рестораны, кофейни, производство и отдельные маршруты для гостей.

Кроме прочего, в этот гид также включат и рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич. Например, можно будет услышать о сырниках из рикотты, которые готовят на сыроварне в Себеже.

Телеведущая подчеркнула, что в Псковской области её поразило огромное количество достопримечательностей.

Гид «География на вкус» выходит в печатном формате. Вся информация о регионах будет продублирована и на одноимённом сайте.

Напомним, что договоренность о сотрудничестве с Псковской областью достигли губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич в январе на выставке-форуме «Россия».

Напомним, «География на вкус» – серия туристических гидов по России и другим странам. Автором проекта является Ника Ганич, известный гастрономический эксперт, телеведущая, журналист и почетный член национальной гильдии шеф-поваров России. Опубликован уже ряд выпусков по отдельным городам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь, Тула) и по регионам (Ленинградская область). Готовится к выпуску гид по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что встреча с телеведущей Никой Ганич прошла в одном из псковских кафе.

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