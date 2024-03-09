Три причины не идти на новый спектакль Псковского театра «Влюблённые» и три причины идти

14:20, 10 марта 2024, ПАИ

В спектакле «Влюблённые», премьерные показы которого идут в Псковском театре драмы в эти выходные, замечательно всё, кроме самого спектакля. Такой вот парадокс. Замечательные костюмы, световая партитура, музыка, игра актёров (не устану петь оду псковской труппе), но сама постановка, заявленная комедией характеров, – нет.

Или это у меня не случается химии с комедиями на псковской сцене, или с комедиями что-то не то. Улыбнуться захотелось только паре-тройке удачных гэгов и всему Камилю Хардину, который сыграл роскошного графа Роберто.

Тут надо соблюсти формальности и рассказать, что спектакль по пьесе итальянского драматурга XVIII в. Карло Гольдони в Пскове поставила Александра Пайчадзе. Над костюмами и сценографией спектакля работал театральный художник Сергей Илларионов, оформлявший спектакли и в МХТ имени Чехова, и в БДТ имени Товстоногова. Светом занимался Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (псковский зритель знаком с его работами в спектаклях «Морфий», «Лягушки», за которые он также был номинирован на премию). Музыку для спектакля написал композитор Илья Амелин, чей саундтрек звучит в спектакле «Метель». Хореографом спектакля стала балетмейстер Псковского театра драмы Илона Гончар («Лягушки», «Мой не мой», «Зойкина квартира»).

Главные герои незамысловатого сюжета — молодая пара ревнивцев Эуджения (Дарья Чураева) и Фульдженцио (Алексей Ухов), списанные, по утверждению Гольдони, с реальных людей. Автор гостил в Риме и жил в доме местного аббата. Дочь аббата Маддалена и её жених Бартоломео Пинто бесконечно и шумно ссорились, будто были не влюблёнными, а заклятыми врагами. «Я видел их в Риме, я был другом и наперсником обоих... Я неоднократно слышал их ссоры, крики, взрывы отчаяния, видел разорванные носовые платки, разбитые зеркала, выхваченные ножи. Мои любовники несколько утрированы, но от этого не менее правдивы. Сознаюсь, что в моей пьесе больше правды, чем правдоподобия», – писал Гольдони в мемуарах.

В России пьесу ставили всего дважды – в Петербурге в 1998 году и в Москве в 2010-м. Третий вариант оказался псковским. Для псковского спектакля Вера Федорук выполнила новый, усовершенствованный перевод пьесы. Режиссёр перенесла действие из XVIII века в 1970-е.

От моих спойлеров скучнее вам не станет, поэтому читайте смело. Сюжет такой: Эуджения и Фульдженцио бесконечно ссорятся и ревнуют друг друга, сестра Эуджении Фламминия (Наталья Петрова) пытается взывать к разуму родственницы, но всё, конечно, без толку. Утомлённая собой и ссорами Эуджения с подачи недалёкого дядюшки Фабрицио (Сергей Попков) едва не выходит за экстравагантного графа из Рима с дым-машиной в саквояже (боюсь предположить, но похоже на аллюзию на горение запрещённых веществ). Затем Фульдженцио всё ж приходит к ней с кольцом. Ещё немного заламывания рук, счастливый финал. Всё.

Что из всего этого в очередной раз становится ясно? Во-первых, все влюблённые – слегка бесноватые и вообще тю-тю. Во-вторых, нельзя долго коптить девушку в ожидании предложения руки и сердца. В-третьих, уже очень хочется во всамделишную Италию помотать нервы какому-нибудь Фульдженцио. Но это я отвлеклась.

Весь спектакль – все три часа, два антракта и один обед – эти самые влюблённые спорят на чём свет стоит. Первое действие так и вовсе полностью состоит из их глупейших ссор. Но на эти ссоры в свете неона и блёсток смотреть так же скучно, как если бы они происходили под лампой накаливания где-нибудь в псковском общежитии. Из-за этого первый час постановки хочется поставить на скорость x2 и поскорее перемотать к первому антракту.

Потом становится поживее. Фламминия разражается очаровательным монологом о влюблённых, сравнивая их со звёздами, в которых происходят бесконечные термоядерные реакции. Благодаря этим взрывам любовь горит, ну а когда топливо израсходовано, то бац – и сгорает.

Эуджения, окончательно обезумевшая от ревности, исступлённо тюкается головой о неоновые стенки, вызывая живой интерес заезжего графа: «Она, кажется, не в настроении».

В эмалированной ванне выплывает ослепительная сеньора Клоринда (Мария Фомина), жена брата Фульдженцио, проживающая с ним под одной крышей. Этот момент, разумеется, чрезвычайно беспокоит Эуджению. Думается, и не зря: женщина в пайетках своего (и чужого) не упустит.

Слуга дядюшки Фабрицио (Денис Кугай) шутит про приборы, которых не хватает для званого обеда.

Наконец, наступает второй антракт и третье действие, лучшее из предложенных. Спектакль разгоняется, и за происходящим становится интересно наблюдать не только из-за костюмов.

Так бы сразу. Тут вам и обед с битьём тарелок о голову (безмолвное начало третьего действия после криков в двух предыдущих на контрасте кажется особенно удачной задумкой), и отлично вплетённые в пьесу ответы псковских зрителей на вопрос «что такое любовь?», и зарисовка с чупа-чупсом (это настолько мерзко, насколько и круто), и саморазоблачение алчного графа, и старания Фламминии, которая спасает ситуацию, и объятия влюблённых, которые ну заколебали ссориться три часа.

Пишу и думаю, что как будто зря отрицательно отрекомендовала спектакль вначале и вовсе всё было живенько и весело. На бумаге, возможно, и было, но в реальности я посматривала на часы чаще, чем хотелось бы. Впрочем, третьего действия это не касается.

Слишком долго мариновали зрителя скучными речами, комедии в итоге не получилось, а получилось несколько хорошо считываемых символов и три с половиной шутки с натяжкой. Не смеяться же в самом деле над дикими криками заполошной парочки, над воплями друга Фульдженцио (Сергей Скобелев) в кулисах (его до невозможности достали эти влюблённые), над словоблудием Фабрицио, замашками его слуги и повадками «русалки» из эмалированной ванны. Не исключаю, что у большинства настройки к подобным «шуткам» более чувствительные.

Зато все три часа меня увлекали потрясные костюмы а-ля стиляги, присыпанные блёстками и припудренные люрексом, и смена цвета на панелях позади: героиня в зелёной тоске – пожалуйте в лягушачьи декорации, парочка выясняет отношения – позади всё алое, страсти улеглись – вот вам барбикор.

Нарочно не стала перечислять заявленные три плюса и три минуса спектакля в столбик друг за другом – каждый сомневающийся, идти или не идти, найдёт их в тексте и без того.

Уточню, кому точно стоит купить билеты на ближайшую дату. Например, парам, которые только-только начинают отношения. Это вообще идеальный для первого свидания спектакль: и тема подходящая, и антракта два – можно удивить даму сердца своей щедростью в буфете. Ещё стоит идти тем, кто медленно, но верно приближается к предложению руки и сердца. Если получится договориться и в конце выскочить на сцену со своим кольцом, девушка точно оценит оригинальность. Ну и не отказывайте себе в удовольствии, если постановки с множеством подтекстов вас утомляют и хочется чего-нибудь попроще и поярче.