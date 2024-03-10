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Общество

В Пскове встречают участников Всемирного фестиваля молодёжи

Делегация Псковской области после участия во Всемирном фестивале молодёжи прибыла в Псков сегодня, 10 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Всего в фестивале приняли участие 48 представителей Псковской области, среди них – общественники, студенты вузов региона, а также несколько старшеклассников. Чтобы попасть на международный фестиваль, они прошли многоэтапный конкурсный отбор – предоставили портфолио, написали эссе, сняли видеовизитку.

В рамках мероприятия ребята смогли поучаствовать в различных акциях, панельных дискуссиях, соревнованиях и мастер-классах.

За семь дней на 55 площадках прошло порядка 800 мероприятий с участием 1,5 тысячи спикеров, среди которых были профессиональные спортсмены, победители Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также художники, дизайнеры, мастера и артисты.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 2 по 6 марта и стал самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводится по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, которые представили различные детские организации и объединения.

Ранее сообщалось, что более 450 псковичей претендовали на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

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