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Культура

Анна Роор: Сегодня был последний концерт «Геликона»

Сегодняшний концерт, посвящённый 20-летию духового оркестра Псковского детского дома «Геликон», станет его последним концертом, сообщила певица и музыкант Анна Роор в рамках мероприятия, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это сложное решение, которое нам пришлось принять. Через духовой оркестр «Геликон» прошло более 100 детей, через музыкальную школу – около 45 детей. 11 человек окончили Псковский областной колледж, девять человек являются артистами Псковского военного гарнизона, два человека – артистами Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Наши везде, наши повсюду. Но, как сказал один наш выпускник, духовой оркестр «Геликон» – это Александр Петрович Роор. Это идёт через «равно», и это никак невозможно оспаривать. Мы другие люди. Мы знаем, что мы молодые, амбициозные, и что на нами будущее. И именно поэтому мы решили сегодня сыграть для вас последний концерт духового оркестра «Геликон». Но не нужно расстраиваться. Мы вам обещаем, что мы продолжим дело Александра Петровича. Но мы просто хотим остановиться, вздохнуть и понять, что дальше, потому что мы совсем другие люди, и цели и желания у нас другие», – сказала Анна Роор.

Напомним, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Пскова, музыкант, руководитель детского духового оркестра «Геликон» Александр Роор скоропостижно скончался 16 ноября 2023 года. Сегодня, 10 марта, он посмертно был награждён званием «Заслуженный работник культуры Псковской области».

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