Встреча с участниками Всемирного фестиваля молодёжи проходит в медиацентре ПАИ

15:47, 11 марта 2024, ПАИ

Встреча с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

Подведём итоги фестиваля, обменяемся эмоциями с участниками и волонтёрами из Псковской области, которые побывали на мероприятии.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи стал самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводился по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, которые представили различные детские организации и объединения.

Ранее сообщалось, что более 450 псковичей претендовало на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.