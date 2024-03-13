Скорость поиска машины в «Яндекс. Такси» изменится при частых отменах заказов

12:05, 13 марта 2024, ПАИ

Алгоритм вызова автомобилей изменится в «Яндекс. Такси». Теперь будет учитываться отмена поездок со стороны пользователей. Это будет способствовать тому, что цены на такси будут сдерживаться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

В то время как водитель принимает заказ, он становится недоступным для остальных пассажиров. Чем меньше свободных машин в округе, тем выше временный повышающий коэффициент и стоимость поездки. И именно поэтому, когда люди отменяют поездку, чтобы сразу же заказать другую или заказать несколько автомобилей одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой стоимости, объяснили в компании.

Поэтому новый алгоритм «Яндекс. Такси» внедряет для того, чтобы стимулировать пассажиров меньше отменять заказы без необходимости для того, чтобы сдерживать рост цен за счёт более оптимального распределения времени водителей.

Алгоритм будет учитывать соотношение совершённых и отменённых поездок для каждого пассажира. Кроме того, на основе расчёта по данным последних 30 заказов пользователь будет получать один из трёх статусов, среди которых «Всё в порядке», «Приемлемо» и «Непорядок». В частности, при втором случае автомобиль будет искаться дольше, а при самом низком статусе поиск машины станет медленнее, а функция заказа нескольких такси вовсе станет недоступна.

Теперь водителю будут в первую очередь предлагать заказ, который состоится с наибольшей вероятностью. Притом алгоритм не будет считывать вынужденные отмены. Среди таких случаев – когда автомобиль едет дольше того, чем рассчитывалось изначально. Кроме того, там же можно будет посмотреть и показатель отмен. Он будет отображаться у всех пользователей «Яндекс go» без учёта прошлых отмен.

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