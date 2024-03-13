Сотрудники Псковской областной больницы собрали средства на мебель для центра семьи

14:22, 13 марта 2024, ПАИ

Коллектив Псковской областной клинической больницы собрал средства на новую мебель для подопечных службы социальной реабилитации несовершеннолетних. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Служба социальной реабилитации несовершеннолетних – место временного пребывания детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Здесь оказывают бытовую, медицинскую, психологическую, педагогическую, правовую помощь и поддержку, предоставляют несовершеннолетним временное жильё и уход.

«Нас очень тепло встретили, – отметил главный врач больницы Евгений Панфёров. – Коллектив службы слаженный, видно, что работники искренне переживают за подопечных, каждую ситуацию стараются решить. Спасибо всем работникам нашей больницы, кто принял участие в сборе средств. Это очень хорошее дело».

Сейчас в учреждении 18 воспитанников. У каждого из них теперь есть своя тумбочка. Также на средства приобрели два дивана.

«Это ценный подарок, который позволит нам создать уютное пространство для наших подопечных», – подчеркнула заведующая отделением службы социальной реабилитации несовершеннолетних Марина Бельгесова.

Ранее сообщалось, что псковичи собрали средства на лечение кота Василия из аэропорта Пскова. Кроме того, жители региона собрали деньги на операцию двум собакам, оказавшимся в беде, – Снежку и Чернышке.