С апреля в Псковской области подорожают добытые волки

15:50, 13 марта 2024, ПАИ

С 1 апреля в Псковской области подорожают добытые волки. Охотникам за каждую особь будут платить не 10, а 15 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковской области добыто 307 волков, в 2022-м – 287.

Как охотятся на волков в Псковской области, можно прочитать в нашей январской публикации.