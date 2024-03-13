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Общество

С апреля в Псковской области подорожают добытые волки

С 1 апреля в Псковской области подорожают добытые волки. Охотникам за каждую особь будут платить не 10, а 15 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковской области добыто 307 волков, в 2022-м – 287.

Как охотятся на волков в Псковской области, можно прочитать в нашей январской публикации.

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