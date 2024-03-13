Врачи помогли пожилой великолучанке с головными болями вернуться к нормальной жизни

23:11, 13 марта 2024, ПАИ

Операцию по стентированию позвоночной артерии, позволившую пациентке вернуться к полноценной жизни, провели в Великих Луках, сообщает портал Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.

75-летняя пациентка жаловалась на головокружение, головную боль и ухудшение памяти. При выполнении церебральной ангиографии было выявлено поражение левой позвоночной артерии, стеноз у устья составлял 90 %.

«Пациенты с такой высокой степенью стеноза позвоночной артерии – редкий случай в нашем медучреждении. При обследовании артерий головы подтвердили значимость и установили стент», – сказал врач Владислав Новиков. Он отметил, что в больнице уже накоплен большой опыт проведения операций по стентированию коронарных артерий, но спектр операций постоянно расширяется.

Ранее сообщалось, что в Псковской областной клинической больнице планируют проводить около 100 операций в год по замене больных суставов. Также отмечалось, что в медучреждении внедрят новейшие методики в урологии.

Кроме того, сообщалось, что в регионе растёт число операций по уменьшению веса.