Пушкинский заповедник изменит график работы 15 марта

08:40, 14 марта 2024, ПАИ

Музеи Пушкинского заповедника откроются завтра, 15 марта, на час позднее в связи с техническими причинами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Посетителей ждут с 11:00 до 17:00

«Приносим извинения за возможные неудобства», – отметили в музее.

Ранее сообщалось, что Пушкинский заповедник подготовил выставку для музея в Саратове, а 16 марта пройдёт концерт, приуроченный к 102-летию «Михайловского».