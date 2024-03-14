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Общество

Пушкинский заповедник изменит график работы 15 марта

Музеи Пушкинского заповедника откроются завтра, 15 марта, на час позднее в связи с техническими причинами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Пушкинский заповедник изменит график работы 15 марта. Фото Елены Ступиной

Посетителей ждут с 11:00 до 17:00

«Приносим извинения за возможные неудобства», – отметили в музее.

Ранее сообщалось, что Пушкинский заповедник подготовил выставку для музея в Саратове, а 16 марта пройдёт концерт, приуроченный к 102-летию «Михайловского».

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