Пушкинский заповедник изменит график работы 15 марта
Музеи Пушкинского заповедника откроются завтра, 15 марта, на час позднее в связи с техническими причинами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Посетителей ждут с 11:00 до 17:00
«Приносим извинения за возможные неудобства», – отметили в музее.
Ранее сообщалось, что Пушкинский заповедник подготовил выставку для музея в Саратове, а 16 марта пройдёт концерт, приуроченный к 102-летию «Михайловского».
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