Марат Хуснуллин назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов

19:43, 14 марта 2024, ПАИ

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по реализации президентских национальных проектов. Об этом он сказал на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что президент в своём послании особое внимание уделил вопросам сбалансированного развития регионов, повышению их экономической самостоятельности, а также созданию инфраструктуры для жизни и деятельности граждан.

В числе регионов, которые наиболее успешно справляются с реализацией национальных проектов, федеральных и региональных программ и удерживают высокие темпы, Псковская, Костромская, Ярославская, Воронежская, Тюменская, Иркутская, Белгородская и Пензенская области, республики Чечня, Адыгея, Татарстан и Северная Осетия – Алания.

Напомним, в 2023 году мероприятия президентских нацпроектов в Псковской области завершились с рекордным показателем 99,69 %.

В 2022 году уровень реализации нацпроектов составил 99,03 %. Тогда Псковская область заняла 16-е место в стране и 3-е место на Северо-Западе.