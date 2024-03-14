Диетолог Саволюк предупредила, что водители с лишним весом чаще попадают в ДТП

21:08, 14 марта 2024, ПАИ

Водители с лишним весом и ожирением чаще попадают в ДТП и получают серьёзные травмы, сообщила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк «Газете.Ru».

По её словам, люди с избыточным весом чаще подвержены риску развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта. Именно поэтому профпатологи часто отстраняют профессиональных водителей от работы, ведь нельзя отправлять человека в рейс, если у него в любой момент может случиться гипертонический криз.

Из-за ожирения у водителей может развиться сахарный диабет, который негативно влияет на нервную систему и снижает скорость реакции.

Кроме того, хроническая боль в пояснице у людей с лишним весом способствует снижению их подвижности, что также может привести к опасной ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что 19 % псковских работодателей откажут в трудоустройстве соискателям с лишним весом.

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