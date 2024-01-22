Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

19% псковских работодателей откажут в трудоустройстве соискателям с лишним весом

19% псковских работодателей откажут в трудоустройстве соискателям с лишним весом, но большинство всё-таки лояльно относятся к таким соискателям, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов и рекрутеры вынуждены их учитывать. Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 66% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 19% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов.

О дискриминации при трудоустройстве по весу сегодня рассказывают 17% соискателей в Пскове. А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей говорят 33% горожан. Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин.

Чем старше респонденты, тем больше у них претензий к собственному весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям. А вот о дискриминации горожан с лишним весом в обществе чаще говорили респонденты моложе 34 лет.

Чаще всего же с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются опрошенные, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 кг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Фотоловушка Полистовского заповедника запечатлела драку двух лосей
22 января 2024

Из-за метели с сильным ветром псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
22 января 2024

Кулинарный конкурс «Сытый студент» пройдёт в Пскове
22 января 2024

Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»
22 января 2024

За спасение аиста псковичка номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
22 января 2024

Новые проекты Госархива Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 января 2024

Скончался профессор ПсковГУ Юрий Баринов
22 января 2024

Жители Пскова поделились мнением о парке имени Юрия Гагарина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...