19% псковских работодателей откажут в трудоустройстве соискателям с лишним весом

12:54, 22 января 2024, ПАИ

19% псковских работодателей откажут в трудоустройстве соискателям с лишним весом, но большинство всё-таки лояльно относятся к таким соискателям, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов и рекрутеры вынуждены их учитывать. Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 66% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 19% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов.

О дискриминации при трудоустройстве по весу сегодня рассказывают 17% соискателей в Пскове. А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей говорят 33% горожан. Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин.

Чем старше респонденты, тем больше у них претензий к собственному весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям. А вот о дискриминации горожан с лишним весом в обществе чаще говорили респонденты моложе 34 лет.

Чаще всего же с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются опрошенные, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 кг.