Музей кондитерского искусства в Себеже может открыться уже этим летом

17:31, 18 марта 2024, ПАИ

Музей кондитерского искусства в Себеже может открыться уже этим летом, сообщила шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Да, единственное, что нам осталось, – это сделать защитные колбы», – отметила Александра Сафронова.

«Работа ещё есть. Мы строили автосервис, а получился кондитерский дом в открытом красивом месте. И сейчас у нас там везде стёкла, большие панорамные окна», – подчеркнул руководитель предприятия Владимир Кузьмин.

В музее будут представлены кондитерские изделия с различных конкурсов. «Приведу один пример – есть фигурка, которая вся в чешуйках. Там каждая чешуйка сделана вручную. Там целых 6 800 кружочков, вырубленных вручную, – и эти все кружочки приклеены. Это колоссальный труд. Я знаю, как это делается и насколько это сложно», – сказала Александра Сафронова.

Возле каждого экспоната будет стоять табличка с полной информацией об изделии. «Я надеюсь, что можно будет летом приехать», – подчеркнула она.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».