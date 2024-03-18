В Пскове врачам и учителям реже всего удаётся соблюдать баланс работы и личной жизни

22:58, 18 марта 2024, ПАИ

Врачам и учителям в Пскове реже всего удаётся соблюдать баланс работы и личной жизни, в то время как чаще всего – фармацевтам, продавцам и секретарям, сообщает сервис SuperJob.

Всего баланс работы и личной жизни соблюдают 42 % трудоустроенных граждан, причём большинство из них – псковичи старше 45 лет. 36 % опрошенных в основном сосредоточены на работе, 7 % – на личной жизни.

Ранее сообщалось, что после выхода на пенсию псковичи планируют путешествовать и работать. Отмечалось также, что 50 % респондентов не готовы снижать зарплатные ожидания ради удалённой работы.