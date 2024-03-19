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Общество

Выставка «Святое Пушкиногорье» работает в Мурманске

Выставка «Святое Пушкиногорье» работает в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», сообщили ПАИ в музее.

Более 70 работ отражают впечатления пяти петербургских художников, живших летом в Пушкинских Горах. Экспозиция представлена работами Игоря Бурмистрова, графическими листами Коринны Претро и Марины Жуковой, скульптурными композициями Бориса Сергеева и Ольги Панкратовой.

Посетить выставку можно на улице Софьи Перовской, 3 в Мурманске до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что этим летом в Себеже может открыться музей кондитерского искусства, а 23 марта в Вечаше можно будет посетить концерт в честь 180-летия Римского-Корсакова.

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