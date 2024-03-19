Тайны ключей Изборско-Мальской долины раскроют псковичам в музее

17:25, 19 марта 2024, ПАИ

Лекция «Водные артерии Изборско-Мальской долины» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 22 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

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Образовательное мероприятие приурочено к Всемирному дню водных ресурсов. Прочитает лекцию начальник отдела охраны заповедных территорий Марина Новикова.

«Окрестности Изборска являются уникальным памятником природы северо-запада Русской равнины. Край богат различными гидрологическими объектами. Здесь встречаются озера, реки, ключи, подземные воды, болота», — рассказали в музее-заповеднике.

Узнать больше о геологической истории водных объектов памятника природы можно будет 22 марта в 13:00 в «Палате русской словесности и православной веры» на улице Печорской, 41б. Вход свободный.

Ранее псковичи поделились фотографиями мини-сейдов, которы начали появляться у Словенских ключей. Также аналогичные постройки замечали и на берегу реки Великой в Пскове.