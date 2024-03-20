Дети Героев России в Псковской области получат специальные карты для бесплатного проезда в автобусах

14:17, 20 марта 2024, ПАИ

В региональные нормативные документы внесены изменения, которые позволят детям Героев России бесплатно ездить по пригородным и городским автобусным маршрутам. Об этом рассказала председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ольга Евстигнеева представила главе региона проект специализированного пластикового удостоверения. Его получит каждый ребёнок из этой категории. Эти карты делают по аналогии с транспортным удостоверением для детей-инвалидов.

До этого детям приходилось возить с собой большое количество документов, а сейчас необходима только одна карта, подчеркнула Ольга Евстигнеева. «Для детей это удобно», – заключила она.

Напомним, что новые дополнительные региональные меры поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Норму, предложенную главой региона, поддержали депутаты областного Собрания на февральской сессии 27 февраля.

Ранее стало известно, что Герои России и их родственники будут получать региональную выплату без заявлений.