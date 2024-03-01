Россиянам рассказали о зарплатных ожиданиях мужчин и женщин

09:44, 05 марта 2024, ПАИ

Женщинам в России в среднем требуется зарплата в размере 52 000 рублей. Это на 23 000 рублей (на 42 %) меньше, чем у мужчин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru за 2023 год.

Ниже всего зарплатные ожидания женщин в сфере сельского хозяйства, в добыче сырья, консалтинге, медицине и IT. В этих сферах женщины просят на 35-58 тысяч меньше, чем мужчины. При этом минимальный разрыв (до 2,5 тысячи) – в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа.

Женщины, как правило, выбирают менее оплачиваемые сферы деятельности, уходят в декрет и обычно не имеют амбиций в плане карьерного роста, пояснила директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева.

Наиболее оплачиваемые сферы в России – это военная служба, добыча сырья, тяжёлая обрабатывающая промышленность, пояснили эксперты. Эти сферы считаются традиционно мужскими, что влияет на гендерные различия в зарплатах. Гендерный разрыв в зарплатах обычно составляет 20 %. К тому же мужчины редко берут больничные по уходу за ребёнком и обычно работают сверхурочно, заключили специалисты.

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