В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии

22:19, 20 марта 2024, ПАИ

Мужчину, которого прошлым летом в Краснодаре приговорили к сроку за фейки о Российской армии, лишили приобретённого им гражданства, сообщает РИА Новости.

В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть колонии общего режима за распространение дезинформации о ВС РФ. В соцсетях он писал о якобы имевших место преступлениях Российской армии в Мариуполе и Буче.

Обвиняемый признал вину частично, отметив, что хотел получить больше лайков и подписчиков.

До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было.

Ранее сообщалось, что в России впервые лишили гражданства за преступление. После Следственный комитет России предложил лишать приобретённого гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.