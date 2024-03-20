В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии
Мужчину, которого прошлым летом в Краснодаре приговорили к сроку за фейки о Российской армии, лишили приобретённого им гражданства, сообщает РИА Новости.
В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть колонии общего режима за распространение дезинформации о ВС РФ. В соцсетях он писал о якобы имевших место преступлениях Российской армии в Мариуполе и Буче.
Обвиняемый признал вину частично, отметив, что хотел получить больше лайков и подписчиков.
До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было.
Ранее сообщалось, что в России впервые лишили гражданства за преступление. После Следственный комитет России предложил лишать приобретённого гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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