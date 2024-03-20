115 детей погибли на пожарах в России с начала года

07:44, 21 марта 2024, ПАИ

115 детей из России погибли при пожарах с начала 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

Чаще всего дети погибают от огня в жилом секторе, в котором уже произошло 23 тысячи пожаров. Это почти на 10 % меньше, чем в прошлом году. Общее количество погибших с начала 2024 года – 2,2 тысячи человек (на 2 % меньше, чем в прошлом году). Однако детская смертность на пожарах выросла на 40 %.

Чтобы снизить процент смертности, сотрудники МЧС проводят профилактические визиты. Их с начала отопительного сезона провели уже 58 тысяч. Сотрудники МЧС посещают многодетные семьи, престарелых людей, чтобы объяснить правила пожарной безопасности. Кроме того, специалисты рекомендуют установить дома автономные пожарные извещатели.

Ранее сообщалось, что в 100 % случаев палы травы происходят по вине человека. Также псковичам рассказали, как безопасно подготовиться к дачному сезону.