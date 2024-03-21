Сколько организаций Пскова готовы взять на работу пенсионеров, показал опрос
Только 41 % организаций и предприятий Пскова готовы принять на работу пожилых людей на общих основаниях, 32 % – на отдельные должности. Таковы данные опроса SuperJob.
Чаще всего пенсионеры в Пскове трудоустраиваются инженерами, квалифицированными рабочими, кладовщиками и продавцами.
Ранее сообщалось, люди каких профессий чувствуют себя наиболее уверенно на собеседовании, а боятся ли псковичи искусственного интеллекта – можно узнать здесь.
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