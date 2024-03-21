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Общество

Псковичей приглашают на литературный квартирник 22 марта

Псковичей приглашают на литературный квартирник «Вечер у камина» в рамках Всемирного дня поэзии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Псковичей приглашают на литературный квартирник «Вечер у камина» в рамках Всемирного дня поэзии. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Для гостей прозвучат авторские стихи и музыка в исполнении совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Союза писателей России и «Клуба не очень анонимных поэтов» при креативном пространстве «Лофт».

Квартирник пройдёт 22 марта в 19:00 в Пскове на улице Максима Горького, 15.

Зарегистрироваться можно по ссылке vk.cc/cvy0gy.

Напомним, что Всероссийский день поэзии пройдёт ещё в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 21 марта. На мероприятии прозвучат стихотворения современных поэтов Псковской области в авторском прочтении, а также песни, написанные на эти стихи. Ведущим вечера станет поэт Бениаминов.

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