Псковичей приглашают на литературный квартирник 22 марта
Псковичей приглашают на литературный квартирник «Вечер у камина» в рамках Всемирного дня поэзии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Для гостей прозвучат авторские стихи и музыка в исполнении совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Союза писателей России и «Клуба не очень анонимных поэтов» при креативном пространстве «Лофт».
Квартирник пройдёт 22 марта в 19:00 в Пскове на улице Максима Горького, 15.
Зарегистрироваться можно по ссылке vk.cc/cvy0gy.
Напомним, что Всероссийский день поэзии пройдёт ещё в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 21 марта. На мероприятии прозвучат стихотворения современных поэтов Псковской области в авторском прочтении, а также песни, написанные на эти стихи. Ведущим вечера станет поэт Бениаминов.
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