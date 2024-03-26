Чудо чудное, или Итоги псковской рыболовной зимы. Часть 1

22:15, 26 марта 2024, ПАИ

Для нашего дружного коллектива псковских рыболовов-любителей сезон зимней рыбалки завершился успешно. И не только хорошими уловами он запомнился, но и непогодой, и интересными встречами, и фантастической историей с исчезновением, а потом появлением моей удочки…

Давно такой зимы не было

Зима 2023–2024 для псковских рыболовов, можно сказать, закончилась. Почему такая оговорка? Да потому, что до сих пор на льду и Псковского озера, и Чудского продолжают появляться чудаки с удочками. Правда, большинство из них добираются до рыбных мест уже не пешком и не на снегоходах или мотобуксировщиках, а на аэролодках. Но таких транспортных средств не много, они очень недёшевы – думаю, на все наши озёра их не более двух десятков наберётся. Пожелаем рыболовам-аэронавтам удачи, потому как стихия и им не всегда благоприятствует.

Все рыболовы почти хором утверждают, что этот зимний сезон очень удачный – и судак на Псковском озере здорово ловился, и окунь с плотвой на Чудском. Вот только Тёплое озеро и река Великая как-то скромно промолчали. А ведь и там и там всегда бывали чудесные рыбалки по окуню и лещу. Сезон длинным оказался – без малого четыре месяца, давно такой продолжительной зимы не было на Псковщине. И лёд на наших главных озёрах стал очень рано, льдообразование проходило в тихую погоду, что поспособствовало намерзанию прочного и ровного льда без торосов, трещин и множества заломов. И толщины метровой. Редко теперь у нас такие зимы бывают.

К сожалению, нынешняя рыбалка со льда без ЧП не обошлась. От переохлаждения скончался один из псковских рыболовов, в конце декабря провалившихся на мотобуксировщике под лёд возле острова Белова на Псковском озере. Досталось и всевозможной технике рыболовов, на которой они передвигались по льду. Только по моим не самым исчерпывающим сведениям, подо льдом реки Великой, Псковского и Чудского озёр побывало за сезон пять автомобилей, три снегохода, а искупавшихся мотособак набралось почти полтора десятка. Основные проблемы водителей этой техники, провалившейся под лёд, – незнание водоёмов, заезд на гнилые места, где и в сорокоградусный мороз прочного льда никогда не бывает, а также переоценка возможностей снегоходной техники – ну, не плавает она, к сожалению, и летать ещё не умеет.

Особенно много проблем доставил рыболовам мощный и протяжённый залом льда в южной части Чудского озера. Его протяжённость не менее 20 километров – начинался он где-то у Подборовья и уходил в сторону Раскопеля. Добрая половина пострадавших мотособачек искупалась, преодолевая именно это серьёзное природное препятствие. Так, к примеру, 2 марта возле деревни Подолешье в течение дня «нырнули» сразу три мотособаки. Люди во всех случаях, кроме одного, живы, а большую часть провалившейся техники со дна водоёмов достали, высококвалифицированные специалисты по этому вопросу в Пскове, к счастью, имеются. Может, и всю достали, но проследить за этим сложно, думаю, даже сотрудникам МЧС.

Этой зимой мы с товарищами часто выезжали на рыбалку, лично я побывал на льду Псковско-Чудского озера 23 раза. Лишь дважды меня подвозили на снегоходе, а в остальных случаях к заветным лункам я добирался на своих двоих. Лёд большую часть зимы располагал к приятным прогулкам, по моим подсчётам, я за зиму «нагулял» не менее 150 километров. В основном мы ловили окуня на блесну и балансир, а с конца февраля переключились на плотву. Выдающихся результатов не было, за исключением одной рыбалки на Тёплом озере, но меня в тот день, к сожалению, там не оказалось. И всё же некоторые из рыбалок этой зимы запомнятся мне надолго…

Праздничный ураганный ветер

23 февраля 2024 года. Чудское озеро, Подолешье.

Приехали на ледяном такси на 6-й километр, остановились в аккурат напротив Подолешья. Погода – сильнейший ветер да плюс к нему небольшой дождь. В прогнозе сила ветра указывалась 6-7 метров в секунду, но на деле было точно в два раза больше. Положить или поставить на лёд было ничего невозможно – если это был какой-то лёгкий предмет и он оставался без присмотра, то его уносило мгновенно, если предмет потяжелее, то его легко сдвигало и гнало по льду с такой скоростью, что и догнать не всегда можно было, рыболовный ящик например. Или мои санки, я их еле догнал, когда вынул из саней и поставил на лёд. Очень сложно было устроиться на лунках, за каждой мелочью – удочкой, банкой с червями, опарышами – надо было не просто следить, а держать так, чтобы не улетело, даже металлический черпак (шумовку) запросто сдвигало с места. И удочки из-за такой погоды всё время путались – свободная леска не улетала по ветру, а каждый раз её засасывало, захлёстывало под меня в затенённое пространство. Очень сложные условия для лова. Ну и ладно бы клевало, а то ведь в час по чайной ложке.

А раз так, то можно и перерыв сделать. Собрались в кучку. Разложить праздничные бутерброды никак не получается, всё ветер заворачивает и переворачивает. Но кое-как сгрудились, защищая импровизированный праздничный стол. Я достал подарок Александра Петровича из Луги (ароматное поздравление от подножия горы Арарат), захотел сфотографироваться на его фоне и ещё раз отблагодарить моего доброго товарища. Полез за телефоном, а его и нет. Каждую вещь я кладу в строго определённое место. И телефон всегда в самом удобном кармане рыболовной куртки. Но его там нет. Обшарил все карманы, расстегнулся, разделся, проверил всё ещё раз более тщательно. Нет телефона и всё тут. Как же это не вовремя! (Хотя когда такое бывает вовремя?) Ругаюсь, матерюсь на себя и весь белый свет. Где я его доставал последний раз? Ну да, во время переезда через залом, там я снимал коротенькое видео. Вот там, наверное, сидя на санях в не очень удобном положении, засовывал телефон обратно в карман и каким-то образом промахнулся, мобильник потихоньку соскользнул вниз и на лёд выпал, а на льду вода… Товарищи молчат, тоже переживают. Стас достал свой телефон, набрал мой номер – а в ответ тишина. Ну, блин, кто-то или подобрал и выключил или он уже намок до непотребного состояния. Да что же так не везёт-то? И года не прошло, как я здесь же 20 марта прошлого года утопил предыдущий телефон, буквально в нескольких сотнях метров от сегодняшнего места. Ну прямо какая-то подолешьевская аномалия.

Делать нечего, с рыбалкой надо завязывать, пойду по примерному маршруту (следов на голом льду никаких) и возле переезда через залом буду искать. Вернулся к своим лункам, смотал одну удочку и положил в ящик, наклонился, сматываю другую, как вдруг еле слышимый знакомый телефонный звонок раздаётся, словно из-под земли, то есть из-подо льда. Я телефона ещё не вижу, но уже был готов прыгать выше головы – он где-то здесь, рядом! Осмотрел санки – нет, открываю рыболовный ящик – и звук стал громче. Да вот же он, в углу лежит, светится и сигнал идёт. Я схватил телефон, поднял его высоко над головой и обратился к товарищам, которые ещё не разошлись. «Ура! Стас, огромное спасибо, что догадался позвонить!» А ведь иначе я бы в ящик и не заглянул, и не только на рыбалке, но и дома, так и искал бы его на льду до конца дня. Как человек быстро преобразуется. Только что я обижался на весь белый свет, а сейчас был готов расцеловать всех рыболовов в округе. Гора с плеч свалилась. Ну, теперь и праздничное фото можно сделать… Вот только одного я не понял до сих пор – как мой телефон оказался в рыболовном ящике? Ну, никогда я его туда не клал и сегодня не помню, чтобы я это делал. Да уж…

Настроение моё улучшилось, а то, что не клюёт, совсем не важно. Но всё же я решил уйти к самым дальним рыболовам. Все ходят-бродят, а вот они сидят неподвижно, машут или нет руками, мне не разобрать, до них метров четыреста, но сидят уверенно уже около двух часов и никуда и ни на что не отвлекаются. Проходя мимо, заметил у них набросанную на лёд плотву. Отошёл метров тридцать за их спины, просверлил две лунки, прикормил. И не клюёт. Минут пятнадцать я созерцал неподвижные поплавок и кивок моей пары удочек, а соседи плотку в это время продолжали потаскивать.

Но вдруг еле заметно дрогнул мой красненький поплавок и чуть-чуть притопился. Я подсёк и сразу понял – это она, долгожданная рыбка прицепилась на мой крючок, её рывки не спутаешь ни с какой другой рыбой, да и вес ощущался именно плотвиный. Ура! Через три часа рыбалки я наконец-то поймал первую серебристую красавицу. Следом и вторую, и третью, и пара дуплетов было. Мормышка молчала, и я её заменил на вторую донку. Минут за пятнадцать поймал с десяток неплохих плоток, а потом клёв затих и затих примерно на полчаса. И опять наступила активность, притом сумасшедшая. Я не успевал выуживать рыбин на две снасти.

В один прекрасный момент клюнуло на правую удочку, и только я начал выбирать леску с очередной попавшейся серебристой рыбкой, как и второй поплавок задёргался и скрылся под водой. Я левой рукой подсёк, приподнял удочку, насколько смог, и наступил левой ногой на леску, чтобы рыбина оставалась «на привязи» и удочку не утащила, а сам продолжил выуживание правой удочкой. Я так всегда поступаю, да и многие рыболовы, наверное, тоже.

А дальше произошло совершенно неожиданное. Я даже опомниться не успел, как в одно мгновение резким рывком моя левая удочка пролетела мимо сапога и булькнула в лунку – за секунду, а может и меньше. Несмотря на то что рукоятка удилища была из пенопласта, то есть плавающая, в лунке я ничего не увидел – и след простыл от моей удочки. Да-а! Ловко кто- то спёр мою удилку. Этот кто-то скорее всего щука, притом, судя по скорости исчезновения моей удочки, солидного размера. Хищница, видимо, была привлечена к этому месту скопившейся белой рыбой, а это её излюбленное блюдо, и как только заметила необычное поведение одной из рыб, отбившейся от косяка, то тут же броском её и атаковала. Ну вот – минус одна удочка. Я думаю, что если бы я даже сапогом наступил или попытался задержать улетающую со скоростью звука удочку, то обрыв лески был бы стопроцентный. Но печалиться из-за такой потери я не стал, разве может она сравниться с возможной потерей телефона? И даже обрадовался – серьёзные рыбы ещё не перевелись в нашем Чудо-озере.

Последствия урагана 23 февраля несколько дней обсуждались на всех псковских рыболовных форумах – с десяток палаток улетело безвозвратно (не говоря уже о чехлах для них и прочих мелочах типа перчаток, пакетов и прочего), не все, но несколько из них позже обнаружились за десятки километров. Рыбача через пару дней на Тёплом озере, и мы обнаружили одну из таких «перелётных птичек». У самых пограничных вешек нашли полусложенную камуфляжную палатку. Нижний (по фото) край палатки успел вмёрзнуть в лёд, а верхний промок до неподъёмной тяжести. Поэтому рвать и тащить её куда-то даже не думали, только сфотографировали, да точку забили. Вечером я сообщил о находке на рыболовном форуме ПРФ-60, но никого это не заинтересовало и ко мне никто так и не обратился. Было бы любопытно узнать – откуда и как много она пролетела? Может, эта пропажа и не наших рыболовов, а соседей из Эстонии. Очень крепкий был ветер в праздничный февральский день.

Продолжение следует.