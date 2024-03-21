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Михаил Ведерников наградил Игоря Сопова медалью Александра Невского

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова медалью Александра Невского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото из телеграм-канала избирательной комиссии Псковской области

Медаль учреждена в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Это оценка за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28 % голосов.

В Псковской области за Владимира Путина проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

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