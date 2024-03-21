33% псковичей уверены, что больше зарабатывают те, кто постоянно обучается

18:16, 21 марта 2024, ПАИ

Как добиться повышения зарплаты, рассказали псковичи в опросе SuperJob.

33 % псковичей уверены, что больше зарабатывают те, кто постоянно обучается. 15 % опрошенных говорят, что для повышения зарплаты нужно больше трудиться, 11 % – что нужно осваивать высокооплачиваемые профессии. По 9 % предлагают найти подработку и развивать интеллект, 8 % – заняться предпринимательством, 6 % – научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 4 % респондентов считают самым важным в этом вопросе наличие связей и знакомств. 3 % псковичей убеждены, что нужно искать источники пассивного дохода, 2 % – что нужно продвигаться по карьерной лестнице.

Ранее сообщалось, сколько организаций Пскова готовы взять на работу пенсионеров. Отмечалось также, что в Пскове увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, специалисты по персоналу и врачи.