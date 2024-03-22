Лекарство от болезни Паркинсона запатентовали в России
Российские учёные запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях, пишет газета «Известия».
Лекарство воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нём в десять раз увеличивают риск развития патологии.
Основой для лекарства стали исследования иностранных коллег. Учёные создали компьютерную модель фермента, а затем создали несколько молекул. Испытания на клетках пациентов показали, что созданная учёными молекула восстанавливает активность фермента.
«Разработанная нами молекула собирает фермент таким образом, что он работает эффективнее», — рассказала заведующая лабораторией молекулярной генетики человека НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Софья Пчелина.
Ранее сообщалось, что специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали метод лечения онкологических заболеваний с использованием естественных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-клеток).
Также сообщалось, что учёные создали лекарство с использованием нанотехнологий для предотвращения осложнений при беременности.