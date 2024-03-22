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Общество

Ключи от новых служебных автомобилей вручили росгвардейцам в Пскове

Ключи от 13 автомобилей Lada Granta вручили в Пскове сотрудникам городских и районных подразделений вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Ключи от новых служебных автомобилей вручили росгвардейцам в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Ключи вручили накануне Дня Росгвардии, который отмечается 27 марта.

Обновление автопарка повысит мобильность патрульных экипажей и будет способствовать правопорядку, отметил начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право носить особый знак отличия. Также юношей из Псковской области приглашают получить образование в Санкт-Петербургской академии Росгвардии.

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