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Общество

В Псковской городской больнице появятся новые кровати и матрасы

В Псковской городской больнице в отделении ревматологии появится 28 медицинских матрасов и 20 кроватей взамен вышедших из строя. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Псковской городской больнице появятся новые кровати и матрасы. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Материально-техническую базу продолжают укреплять с целью повышения комфортности пребывания пациентов в больнице, отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Напомним, что с 1 апреля городская больница станет филиалом областной.

Ранее главврач Детской областной больницы рассказала, можно ли ребёнка в возрасте до полутора лет кормить макаронами и чем должен питаться младенец в первые шесть месяцев.

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