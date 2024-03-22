В Псковской городской больнице появятся новые кровати и матрасы

17:27, 22 марта 2024, ПАИ

В Псковской городской больнице в отделении ревматологии появится 28 медицинских матрасов и 20 кроватей взамен вышедших из строя. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Материально-техническую базу продолжают укреплять с целью повышения комфортности пребывания пациентов в больнице, отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Напомним, что с 1 апреля городская больница станет филиалом областной.

Ранее главврач Детской областной больницы рассказала, можно ли ребёнка в возрасте до полутора лет кормить макаронами и чем должен питаться младенец в первые шесть месяцев.