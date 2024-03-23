Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115

12:59, 23 марта 2024, ПАИ

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренные службы обнаружили ещё тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», – отметили в СК России.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании. Работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» продолжатся ещё минимум несколько суток.

По факту происшествия Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Люди по всему миру выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В Пскове к подножию памятника княгине Ольге на Октябрьской площади люди приносят цветы и свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле».